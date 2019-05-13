لحظة محاصرة الطلبة الممرضين للعثماني في طنجة – فيديو

حاصر مجموعة من الطلبة الممرضين، أمس الأحد، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مباشرة بعد خروجه من قاعة الندوات في بيت الصحافة في طنجة.
وندد المحتجون بعدم تجاوب رئيس الحكومة مع مطالبهم، المتمثلة في الرفض التام لجميع أشكال التعاقد، وتوفير المناصب المالية لجميع الخريجين، والمعطلين، بالإضافة إلى رفض إدماج الخواص بالمستشفيات، والوظيفة العمومية وإخراج منصف الكفاءات والمهن إلى حيز الوجود.
وحاول المحتجون إيصال ملفهم المطلبي إلى رئيس الحكومة، لكن رجال الأمن الخاص منعوهم من ذلك.
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