مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة، وسيسعى لاتخاذ خطوات سريعة لحسم التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رحيل أندير هيريرا، المتوقع انتقاله إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل، بجانب الرحيل المُحتمل لبول بوغبا، دفع أولي جونار سولسكاير، إلى طلب التعاقد مع لاعب خط وسط صاحب خبرة.

ويُفضل سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر، ضم إيفان راكيتيتش لتدعيم خط وسطه، وطالب الإدارة بضرورة إتمام الصفقة، قبل أن يتفق برشلونة مع إنتر ميلان.

وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، أنه برشلونة وإنتر ميلان على أعتاب التوصل لاتفاق لرحيل إيفان راكيتيتش لصفوف النيراتزوري.