ريال مدريد يعلن عن موعد إتمام صفقة هازارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن انتقال النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني بات وشيكا للغاية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة الملكي ستعلن رسميًا، التعاقد مع هازارد عقب المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين فريقي آرسنال وتشيلسي، يوم 29 أيار/مايو الجاري.
وأضافت أن الصفقة ستكلف خزينة ريال مدريد 100 مليون يورو على الأقل، مما يعتبر مكسبا لنادي تشيلسي، خاصة أن عقد اللاعب البلجيكي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ورفض كل المحاولات لتجديده.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الاتفاق على الصفقة تم بين مسؤولي الناديين، وكذلك إيدين هازارد قبل أسابيع قليلة.
وقضى هازارد بين صفوف تشيلسي، 7 أعوام حيث انضم إليه قادما من ليل الفرنسي في صيف 2012، وفاز مع الفريق اللندني بعدة ألقاب محلية وقارية.
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