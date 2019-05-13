انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. العسكر يتفقون مع المعارضة على هيكل السلطة الانتقالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 08:53 مساءً - أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين كباشي، التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة حول نظام الحكم في الفترة الانتقالية.

وقال كباشي، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إن اجتماعاً بين المجلس وقوى "إعلان الحرية والتغيير" أسفر عن اتفاق حول "هيكل السلطة الانتقالية".

وأضاف: "اتفقنا على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية".

وكشف كباشي أن نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، الذي سيدير المرحلة الانتقالية في البلاد ومدة تلك المرحلة، سيتم مناقشتها غداً الثلاثاء.

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جدير بالذكر أن آلاف السودانيين يعتصمون، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

ومساء الجمعة، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إيقاف التفاوض مع المجلس العسكري إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة في السودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.