شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: نراقب تحركات إيران في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع في المنطقة.

وأضاف “ترامب” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أنه “إذا فعل الإيرانيون أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيراً، وسنرى ما سيحدث مع إيران”.