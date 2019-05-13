شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: نراقب تحركات إيران في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع في المنطقة.
وأضاف “ترامب” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أنه “إذا فعل الإيرانيون أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيراً، وسنرى ما سيحدث مع إيران”.
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