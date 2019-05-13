شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بومبيو يبحث مع مسؤولي الناتو طبيعة التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:14 مساءً, 13 مايو 2019 م المناطق - وكالات أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن الوزير مايك بومبيو أطلع مسؤولين من حلف الأطلسي (الناتو) على تفاصيل بشأن التهديدات الإيرانية الأخيرة.

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