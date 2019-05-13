لجنة الانتخابات ترفض إلغاء فوز أردوغان بالرئاسة

اعلن تلفزيون "إن.تي.في" التركي، الاثنين، إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلبات من أحزاب المعارضة لإلغاء كل الأصوات في الانتخابات المحلية بإسطنبول بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة التي جرت في العام الماضي.

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