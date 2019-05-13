الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم 'عنيف' شنه مسلحو 'النصرة' شمال حماة

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري سوري، أن "المجموعات الإرهابية المسلحة، وانطلاقا من مواقعها في بلدات كفرزيتا والأربعين والزكاة، هاجمت مساء اليوم نقاطا عسكرية في الحماميات وتل الملح"، مؤكدا "قيام مضادات الدروع بتدمير عدة آليات للمسلحين المهاجمين بينها دبابات وعربات دفع مزودة برشاش".وأشار المصدر إلى أن "تصدي الوحدات البرية في الجيش يتزامن مع قيام الطيران الحربي بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مقار المسلحين وتحصيناتهم وخطوط إمدادهم في كل من اللطامنة وكفرزيتا والأربعين وحصرايا".

ونفى المصدر أن "تكون المجموعات المسلحة قد سيطرت على أي نقطة على محور الهجوم المستمر حتى اللحظة"، مؤكدا انه "لا تغير بخارطة السيطرة".

وأضاف المصدر أن "المجموعات المسلحة المهاجمة تنتمي إلى تنظيمي جيش العزة وحليفه جبهة النصرة، وهي تحاول فتح جبهة جانبية مع الجيش السوري على هذا المحور بهدف تخفيف الضغط على المحور الشمالي الغربي الذي شهد اليوم تقدما متسارعا لقوات الجيش السوري في مقابل خسائر فادحة للتنظيمات الإرهابية في قرى ومناطق سهل الغاب عند الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي إدلب وحماة".



وواصلت قوات الجيش السوري تقدمها عبر المحور الشمالي الغربي لمحافظة حماة بغطاء جوي سوري روسي مشترك.

وظهر اليوم، سيطرت قوات الجيش السوري على بلدة التوبة ومزارع رسم إدريس شمال غرب بلدة كفرنبودة، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على تل هواش الاستراتيجي وبلدة تل هواش ومزارع رسم الأحمر وبلدة الجابرية شمال غرب مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه في المنطقة.

