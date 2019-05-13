الان تتابع الاتحاد الأوروبي يجمع معلومات حول تخريب 4 سفن تجارية بالقرب من الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 9:26 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ما زال يجمع معلومات حول حادثة تخريب 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية بالقرب من الإمارات. وأضافت بحسب وكالة فرنس برس: “نقيم الوضع”.

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