الان تتابع أمير الكويت يدين تعرض السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 38 دقيقة - 8:55 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 أدان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان العمل التخريبي للسفن قبالة الفجيرة.

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