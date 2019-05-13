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الان تتابع السودان يدين أي محاولة لتهديد أمن واستقرار السعودية والإمارات والان مع التفاصيل
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أدان السودان بأقوى العبارات عملية التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
كما أدان أي محاولة لتهديد أمن واستقرار السعودية والإمارات.
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