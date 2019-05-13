الان تتابع السودان يدين أي محاولة لتهديد أمن واستقرار السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 49 دقيقة - 8:43 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 أدان السودان بأقوى العبارات عملية التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات. كما أدان أي محاولة لتهديد أمن واستقرار السعودية والإمارات.

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