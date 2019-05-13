الان تتابع “الاتحاد الأوروبي”: أفعال تركيا في المنطقة البحرية القبرصية غير قانونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:24 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلام الاتحاد الاوروبي عند مقر المفوضية في بروكسل - صورة من أرشيف رويترز. عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقها الشديد من أفعال تركيا غير القانونية، ونيتها الحفر في منطقة بحرية تطالب بها قبرص، وفقا لفرانس برس.

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