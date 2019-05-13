الان تتابع وزارة الطاقة الأميركية: نراقب أسواق النفط بعد اعتداء السفن قبالة سواحل الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:18 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها تراقب أسواق النفط بعد اعتداء السفن قبالة سواحل الإمارات.

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