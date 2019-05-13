الان تتابع وزير خارجية ألمانيا: اتفقت مع نظيري الأمريكي على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:36 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني إنه اتفق مع نظيره الأمريكي على أهمية عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. وأضاف: “عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية ضروري لأمننا”.

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