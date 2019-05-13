خبير: قطر تمول أحزاب راديكالية متطرفة فى أوروبا للهجوم على الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن قطر تمول أحزاب راديكالية متطرفة فى أوروبا للهجوم على الدول العربية.
وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أنه بالتنسيق مع نظامي تركيا وإيران يقوم نظام قطر بدعم الأحزاب الراديكالية المتطرفة المعادية للإسلام والعرب في أوروبا.
ولفت أمجد طه، إلى أن نظام قطر مول ودعم مجموعات معادية للمسلمين والعرب في بريطانيا للتظاهر ضد السعودية والإمارات والبحرين، كما أن نظام الدوحة يدعم الكراهية في لندن.
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