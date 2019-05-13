بعد ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وكوريا.. 6 معلومات هامة عن اقتصاد "سيول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية بنسبة 247.7% خلال عام 2018 لتبلغ ما قيمته 313 مليون دولار، مقابل 90 مليون دولار فقط فى 2017، فى حين زادت أيضا الواردات الكورية إلى مصر لتصل إلى 1.8 مليار دولار فى 2018 بدلا من 1.3مليار دولار فى 2017، وبذلك ارتفع إجمال التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية ليسجل 2.2 مليار دولار ام 2018 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2017، وفيما يلى نرصد 10 معلومات هامة عن اقتصاد كوريا الجنوبية: تحتل كوريا الجنوبية المرتبة رقم 12 ضمن قائمة أفضل 20 دولة فيما يخص الناتج المحلى الإجمالى. يبلغ الناتج المحلى الإجمال فى كوريا الجنوبية ما يقارب 1655 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولى فى 2018. تتمتع كوريا الجنوبية باقتصاد كان من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات في القرن العشرين وكذلك بدايات القرن الحالى. تمتاز كوريا الجنوبية بالصناعات الثقيلة مثل بناء السفن والسيارات والالكترونيات والحديدوالصلب والمنسوجات. أطلقت كوريا الجنوبية فى 1971 حملة تحت عنوان "المجتمع الجديد" وكان شعارها "الإجتهاد، والإعتماد الذاتي ، والتعاون" مما أثر إيجابا بشكل كبير على نمو اقتصادها. تبلغ مساحة كوريا حوالي 100,000 كم مربع، وبالرغم من أن حوالى 70% منها أرض جبلية إلا أنها تعد ضمن مجموعة العشرين من أفضل اقتصاديات العالم.

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