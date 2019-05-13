شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطالبة 50 نائبا فرنسيا بتصنيف "الإخوان" إرهابية.. خبير: باريس عانت من الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن مطالبة نواب فرنسيين تصنيف الإخوان جماعة إرهابية سببه أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب ومن عمليات التفجير والعنف على أراضيها، موضحا أن طبيعة المجتمع الفرنسى وتكوينه قابلة لاختراق الجماعات الإرهابية.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن فرنسا دولة تتميز بالتسامح مع المهاجرين وخاصة العرب، فيما استغلت الجماعات المتطرفة والتى تدعمها جماعة الإخوان ذلك المناخ من التسامح بتجنيد الفرنسيين ذوى أصول عربية ضمن خلايا إرهابية ومتطرفة لتهديد وضرب المصالح الفرنسية فى فرنسا وخارجها.

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ولفت عبد الشكور عامر، إلى أن طلب الـ50 نائبا لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية جاء كرد فعل فعل على كل أحداث العنف التى شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي، والذى تسبب فى موجات متتالية من الهجرة غير الشرعية لأوروبا وخاصة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا.

وكان أكثر من 50 من النواب الفرنسيين عن الحزب الجمهورى، ورئيس منطقة باكا، رينو موسيلير، وقعوا على رسالة مفتوحة دعو فيها الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى مواجهة التطرف من خلال "إعلان الإخوان كمنظمة إرهابية"، وحل المنظمات المرتبطة بهم مثل جمعية "مسلمو فرنسا" (UOIF سابقًا).