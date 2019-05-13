شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد : 3 طرق دعم الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، أن دعم الصناعات المصرية يأتى من خلال تسليط الضوء على أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغير والمتوسطة على تصنيع المواد الخام التى نحتاجها لدعم الصناعات المصرية، وبالتالى ندعم الصناعات المصرية وكذلك ندعم الشباب فى تلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

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وقالت النائبة هالة أبو السعد، إنه لابد أن نعتمد اعتماد كامل على المكون المصرى فى الصناعة المصرية بدلا من استيراد قطع الغيار من الخارج من أجل تصنيعها فى مصرـ حيث يمكن الاعتماد على شراء قطع الغيار هذه من داخل مصر عبر الاعتماد على الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، لأن هذه هى مقومات الصناعة .

وتابعت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر:اليوم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ، كانت تناقش قرض من بنك إيطالى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو قرض مهم للغاية فتحدثنا على ضرورة أن ننظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مختلف وهى يجب أن لا ننظر لها على أنها مجرد تستورد منتجات لبيعها ولكن هى مخصصة لتصنيع المنتجات التى تحتاجها الصناعة المصرية.