مصر تتقدم بطلب لجينيس للأرقام القياسية لتسجيل محور روض الفرج

كتب أحمد حسن
أعلن أحمد مقلد ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام) إن شركة المقاولون العرب ، تقدمت رسمياً بطلب تسجيل أحد أكبر المشروعات القومية المصرية وهو محور روض الفرج الجديد والذى يضم أعرض جسر (كوبرى) ملجم في العالم، وهو كوبري "تحيا مصر" .
وقال أحمد مقلد ، أن الكوبرى الجديد الذى من المقرر أن يتم افتتاحه قريباً ، يعد نقلة هندسية هامة لمصر وبخاصة فى المشروعات القومية الكبرى والتى يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة القادمة لأن هناك العديد من المشروعات...
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