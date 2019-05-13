مصر تتقدم بطلب لجينيس للأرقام القياسية لتسجيل محور روض الفرج

كتب أحمد حسن

أعلن أحمد مقلد ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام) إن شركة المقاولون العرب ، تقدمت رسمياً بطلب تسجيل أحد أكبر المشروعات القومية المصرية وهو محور روض الفرج الجديد والذى يضم أعرض جسر (كوبرى) ملجم في العالم، وهو كوبري "تحيا مصر" .

وقال أحمد مقلد ، أن الكوبرى الجديد الذى من المقرر أن يتم افتتاحه قريباً ، يعد نقلة هندسية هامة لمصر وبخاصة فى المشروعات القومية الكبرى والتى يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة القادمة لأن هناك العديد من المشروعات...