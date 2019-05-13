النيابة العامة توجه اتهامًا للبشير بالاشتراك في قتل المتظاهرين

وكالات
وجهت النيابة العامة في السودان، اليوم الإثنين، اتهاما للرئيس السابق، عمر حسن أحمد البشير، وآخرين، بالاشتراك والتحريض في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.
ووفقا لبيان النيابة العامة، اليوم الإثنين، وجهت النيابة العامة اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، في بلاغ مقتل الشهيد بابكر، الذي استشهد بمنطقة بري.
كما وجهت النيابة العامة بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.
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