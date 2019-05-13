رابطة الأساسي قررت الإضراب عند صدور أي قرار يتعلق بالمساس بالحقوق والمكتسبات

ثمنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​ في ​لبنان​ التفويض الذي منحتها إياه الجمعيات العمومية على مستوى المندوبين في كل لبنان.

واشارت الهيئة بعد إجتماع إستثنائي في مركزها في ​بيروت​، الى انها تبقي جلساتها وإجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جلسات ​مجلس الوزراء​ والقرارات التي سوف تصدر عنه.

اضاف البيان "تقرر الهيئة الإدارية للرابطة إعلان الإضراب من لحظة صدور أي قرار عن مجلس الوزراء يتعلق بالمس بالحقوق والمكتسبات وتحديداً ما يدور حول الحسم على الرواتب".