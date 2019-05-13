ثمنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان التفويض الذي منحتها إياه الجمعيات العمومية على مستوى المندوبين في كل لبنان.
واشارت الهيئة بعد إجتماع إستثنائي في مركزها في بيروت، الى انها تبقي جلساتها وإجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جلسات مجلس الوزراء والقرارات التي سوف تصدر عنه.
اضاف البيان "تقرر الهيئة الإدارية للرابطة إعلان الإضراب من لحظة صدور أي قرار عن مجلس الوزراء يتعلق بالمس بالحقوق والمكتسبات وتحديداً ما يدور حول الحسم على الرواتب".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الأساسي قررت الإضراب عند صدور أي قرار يتعلق بالمساس بالحقوق والمكتسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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