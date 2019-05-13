"تجمع الصناعيين في البقاع" عقد اجتماعًا استثنائيًا بحضور النائب ميشال ضاهر

أكّد رئيس "​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​" نقولا ابو فيصل أن "التحديات الاقتصادية التي تواجهها ​المصانع​ البقاعية ناتجة من وجود الكثير من المصانع غير المرخصة في المنطقة، اضافة الى حال التسيب والفلتان التي تعاني منها المعابر غير الشرعية، والتي تسبب بتدفق البضائع المهربة وضررها على ​الصناعة​ الوطنية".

كلام أبو فيصل جاء خلال اجتماع استثنائي للتجمع استضافته "مجموعة ضاهر الاقتصادية"، وحضره النائب ​ميشال ضاهر​ واعضاء مجلس ادارة التجمع.

وكانت مداخلات عن "طريقة تعاطي ​مصلحة الليطاني​ مع موضوع ​التلوث​ في البقاع، والتي تسيء إلى سمعة الصناعيين والتشهير بهم، علمًا أن كل المصانع باشرت معالجة هذا الموضوع وأخذ الصناعيون في البقاع على عاتقهم الوصول الى صفر تلوث في ايلول المقبل".

وباتصال مع رئيس "​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين" ​فادي الجميل​، طلب "التروي قبل اقدام المصانع البقاعية على القيام بخطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب ليوم واحد تحذيري، وصولًا إلى قرارات اكبر يعلن عنها في وقتها".