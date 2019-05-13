ابو زيد: المبادرة الروسية تنفذ في الداخل السوري وبعض مناطق الاردن ولماذا لا تنفذ في لبنان؟

اشار مستشار الرئيس للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد الى ان ​القيادة​ الروسية تعتبر ان العلاقة المباشرة مع ​سوريا​ من خلال ​لبنان​ لمتابعة ملف النازحين امر جيد، خاصة وان هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، ولا مشكلة في التواصل المباشر مع سوريا خاصة وان ​رئيس الجمهورية​ يعمل لمصلحة لبنان.

ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان المبادرة الروسية حول ​النازحين السوريين​ تنفذ في الداخل السوري وبعض مناطق ​الاردن​ ولماذا لا تنفذ في لبنان؟، معتبرا ان الروسي لا يمكن ان يكون لبناني اكثر مني.