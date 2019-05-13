اشار مستشار الرئيس للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد الى ان القيادة الروسية تعتبر ان العلاقة المباشرة مع سوريا من خلال لبنان لمتابعة ملف النازحين امر جيد، خاصة وان هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، ولا مشكلة في التواصل المباشر مع سوريا خاصة وان رئيس الجمهورية يعمل لمصلحة لبنان.
ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان المبادرة الروسية حول النازحين السوريين تنفذ في الداخل السوري وبعض مناطق الاردن ولماذا لا تنفذ في لبنان؟، معتبرا ان الروسي لا يمكن ان يكون لبناني اكثر مني.
كانت هذه تفاصيل خبر ابو زيد: المبادرة الروسية تنفذ في الداخل السوري وبعض مناطق الاردن ولماذا لا تنفذ في لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.