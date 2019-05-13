مصادر LBC: الضيقة قضى 40 يوما بمستشفى الحياة

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "الموقوف حسان الضيقة قضى 40 يوما ب​مستشفى الحياة​ قبل وفاته، و​القوى الامنية​ لم تعترض على نقله الى أي مستشفى آخر، الا ان عائلته لم تكن لمتلك التغطية المالية لذلك".

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