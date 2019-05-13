باسيل: فخور بما فعلت وأكرره إذا تطلب الأمر لأن هكذا تسريبات تمس أمن الدولة

أكّد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، عن اتهامه السفير علي المولى بشأن تسريبات ​وزارة الخارجية، "أنني لم أتهم أحدًا بل هناك ادعاء صدر عن ​القضاء​ مستند لمعطيات ولم أستثن أحدًا من شكوكي ضمنها بعثة ​واشنطن​ وإذا كانت ​الأخبار​ تملك معطيات مغايرة فلتساعدنا وتق لنا من سرب لها"، مشيرًا إلى أن "طريقة تعاطي جهاز ​أمن الدولة​ لم تكن بوليسية أبدًا ولم يدخل أي ملثم الوزارة، إنما دخلها ​اللواء​ صليبا شخصيًا ومعه عمداء بلباس مدني، أما الملثمون فكانوا خارج حرم الوزارة. وما حصل في الداخل أنه تمّت مرافقة بعض الموظفين إلى مكاتبهم وسياراتهم والحمامات لأن هناك من حاول تهريب هاتفه".

وأوضح باسيل، في حديث مع الإعلاميين في مكتبه، أنه "سألت إذا تم اقتحام مكاتب جريدة الأخبار وقيل لي أن لم يتم الدخول لمبنى الأخبار، إنما تم اتخاذ تسجيلات الكاميرات الملاصقة للمبنى"، مشددًا على أنه "رفعت شكوى والقضاء هو من يختار الضابطة ​العدلية​ وأمن الدولة لأنها الجهاز الوحيد المنصوص بقانونه عن موضوع المؤسسات".

وعن تزامن خبر الادعاء مع زيارته رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، قال باسيل إنه لم يفتح "هذا الموضوع مع أي مسؤول وتحديدًا الرئيس برّي"، مؤكدًا "أنني فخور بما فعلت وأكرره إذا تطلب الأمر لأن هكذا تسريبات تمس أمن الدولة".