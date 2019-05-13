أعلنت ​اللجنة العليا للانتخابات التركية​ أنها تر فض طلب المعارضة بإعادة انتخابات إسطنبول على مستوى الأقضية والمجلس البلدي بعد أيام من قرار أصدرته بإعادة انتخابات البلدية الكبرى فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا للانتخابات التركية: نرفض طلب المعارضة بإعادة انتخابات إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.