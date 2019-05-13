وزير خارجية جورجيا: نحن بحاجة لدعم الأصدقاء ضد سياسة العنف التي تتبعها روسيا

عبر وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني، عن "حاجة ​جورجيا​ إلى دعم الأصدقاء والحلفاء ضد ​سياسة​ العنف التي تتبعها ​روسيا​"، مشيراً إلى أن "المشاركين في اجتماع وزراء خارجية الشراكة الأوروبية الشرقية، أجروا تقييما لمجموعة من القضايا الأمنية".

وأشار زالكالياني إلى أن "روسيا تواصل احتلال أراضٍ جورجية، وأن هذا الوضع يخلق مشكلة أمنية في منطقة جنوب ​القوقاز​"، لافتاً إلى أنه "يتعين على شركائنا من أصدقاء وحلفاء، دعم بلادنا ضد روسيا، التي ما زالت تحتل أراضٍ جورجية".