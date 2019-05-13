وزير خارجية أوكرانيا: سنرفض اتفاقية مينسك بحال تخفيف العقوبات الأوروبية على موسكو

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ​بافيل كليمكين​ أن "كييف سترفض الامتثال لاتفاقيات ​مينسك​، إذا قامت الدول الأوروبية بتخفيف ضغط العقوبات على ​موسكو​".

وأوضح كليمكن في تصريح له أن "إقدام ​الاتحاد الأوروبي​ على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه ​روسيا​، بعد مباشرتها بإعطاء جوازات السفر لسكان ​دونيتسك​ ولوغانسك، سيتسبب بالتدمير التام للمنطق الذي عملنا به حتى الآن".

يذكر أنه في 24 نيسان الماضي، وقع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، مرسوما يبسط إجراءات إصدار الجنسية الروسية للقاطنين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي ​أوكرانيا​.