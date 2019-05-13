وزير خارجية أوكرانيا: سنرفض اتفاقية مينسك بحال تخفيف العقوبات الأوروبية على موسكو

أكد وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين أن "كييف سترفض الامتثال لاتفاقيات مينسك، إذا قامت الدول الأوروبية بتخفيف ضغط العقوبات على موسكو".
وأوضح كليمكن في تصريح له أن "إقدام الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه روسيا، بعد مباشرتها بإعطاء جوازات السفر لسكان دونيتسك ولوغانسك، سيتسبب بالتدمير التام للمنطق الذي عملنا به حتى الآن".
يذكر أنه في 24 نيسان الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يبسط إجراءات إصدار الجنسية الروسية للقاطنين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا.
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