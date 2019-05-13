صحيفة اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته عند قطاع غزة

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية بأن "​الجيش الإسرائيلي​ يستعد للمظاهرات المتوقعة على الحدود الإسرائيلية مع ​قطاع غزة​ في ذكرى "يوم النكبة"، الذي يصادف الأربعاء المقبل، والموافق 15 أيار"، مشيرةً إلى أنه "من المتوقع أن يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في ​الجنوب​ قبل الأربعاء"، خاصة في المناطق المحاذية للسياج الفاصل مع غزة، تحسبا لكل طارئ في ذكرى النكبة".

ولفتت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تدهور أمني، أيضا، في ضوء تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين" هذا الأسبوع في ​تل أبيب​".