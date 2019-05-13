وزير الخارجية الصيني: لا بد من الحكمة لحل الخلافات التجارية مع أميركا

أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي "أننا نعتمد على الحد الأدنى من الأسلحة النووية"، مشيرًا إلى أن "على ​موسكو​ ​واشنطن​ تحمل مسؤولياتهما".

وأوضح يي، بعد لقاءه نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​ في مدينة سوتشي لمناقشة قضايا تشمل التسوية في ​سوريا​ و​الاتفاق النووي الإيراني​ وأخرى تتعلق ب​فنزويلا​، أنه "من المنطقي جدًا تجاوب ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ مع مصالح ​المجتمع الدولي​"، لافتًا إلى أن "لا بد من تسوية الملف الكوري الشمالي عبر الحوار وليس الكلمات فقط".

وبيّن أن "تسوية المسألة الكورية تدعم أمن روسيا والصين على حد سواء"، منوهاً بأن "على الولايات المتحدة أن تأخذ دورها لحفظ ​الأمن​ والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وكشف أن "المفاوضات التجارية الأميركية الصينية وصلت إلى درجة مهمة ولكن هناك لحظات صعبة"، معتبرًا أن "فرض واشنطن رسومًا جمركية على بضائعنا يؤثر سلبًا على علاقات البلدين".

وشدّد يي على أن "لا بد من الحكمة لحل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة"، مؤكدًا "أننا سنتمسك بمصالحنا الوطنية والاقتصادية في مسألة الخلاف التجاري معها".