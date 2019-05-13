أمير الكويت: ندين تعرض السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي

دان أمير الكويت ​​صباح الأحمد الجابر الصباح​ خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد ​أبوظبي​ ​​محمد بن زايد​​ "تعرض السفن قرب ​المياه​ الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت يوم أمس تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، من دون ذكرها وقوع أي خسائر بشرية، داعيةً ​المجتمع الدولي​ الى القيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت الخارجية الاماراتية ان تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً وجاري التحقيق بالحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وكشفت ان الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها.