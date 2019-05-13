هوك: ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران تتمتع بأفضل فرص إزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان لليمن

أكد المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ ​براين هوك​ أنه "لا يزال هدفنا هو أن تتصرف إيران كدولة طبيعية وليس كدولة ثورية"، مشيراً إلى "اننا وضعنا ​سياسة​ جديدة تماما فيما يتعلق ب​النظام الإيراني​"، لافتاً إلى أنه "انتهى عهد تهرب إيران من مسؤوليتها عن الهجمات".

ولفت إلى أنه "ستتم محاسبة ​طهران​ على هجمات وكلائها"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لإيران تنظيم وتدريب وتجهيز الوكلاء ثم تتوقع أن نغض الطرف عن تورطها في ذلك"، مؤكداً "اننا لن نفرق بين ​الحكومة الإيرانية​ وعملائها".

وأشار إلى أن "النظام الإيراني لا يفهم سوى الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية"، مؤكداً "اننا ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران تتمتع بأفضل فرص إزالة التهديدات التي نراها تمتد من ​لبنان​ إلى ​اليمن​"، لافتاً إلى أن "إيران سوف تكون على أجندة محادثات سوتشي"، مضيفاً: "الولايات المتحدة تسعى لإنهاء وجود جميع الجماعات والقوات التي تحضع للقيادة الإيرانية في سوريا".