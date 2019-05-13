هوك: ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران تتمتع بأفضل فرص إزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان لليمن

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أنه "لا يزال هدفنا هو أن تتصرف إيران كدولة طبيعية وليس كدولة ثورية"، مشيراً إلى "اننا وضعنا سياسة جديدة تماما فيما يتعلق بالنظام الإيراني"، لافتاً إلى أنه "انتهى عهد تهرب إيران من مسؤوليتها عن الهجمات".
ولفت إلى أنه "ستتم محاسبة طهران على هجمات وكلائها"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لإيران تنظيم وتدريب وتجهيز الوكلاء ثم تتوقع أن نغض الطرف عن تورطها في ذلك"، مؤكداً "اننا لن نفرق بين الحكومة الإيرانية وعملائها".
وأشار إلى أن "النظام الإيراني لا يفهم سوى الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية"، مؤكداً "اننا ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران تتمتع بأفضل فرص إزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان إلى اليمن"، لافتاً إلى أن "إيران سوف تكون على أجندة محادثات سوتشي"، مضيفاً: "الولايات المتحدة تسعى لإنهاء وجود جميع الجماعات والقوات التي تحضع للقيادة الإيرانية في سوريا".
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