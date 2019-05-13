وكالة أنباء الإمارات: العمل في ميناء الفجيرة يسير بشكل طبيعي ودون توقف

اكدت وكالة أنباء الإمارات ان العمل في ميناء الفجيرة يسير بشكل طبيعي ودون توقف. وكانت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية اعلنت امس أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب. وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادث وقع قرب إمارة الفجيرة، وهي واحدة من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، وتطل على ​مضيق هرمز​.

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