موغيريني: سنفعل ما بوسعنا لتنفيذ الاتفاق النووي مع ايران من جهتنا

أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغريني "أننا لا زلنا نجمع المعلومات حول ما حصل في حادثة السفن في ميناء الفجيرة"، مشيرةً الى "أننا نلتزم بضبط النفس الكامل لحين تبيان ما حصل في حادثة السفن".
ولفتت موغيريني في تصريح لقناة "الحدث" الى "اننا تحدثنا مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول تطورات فينزويلا".
وشددت على "أننا سنفعل ما بوسعنا لتنفيذ الاتفاق النووي مع ايران من جهتنا"، مشيرةً الى أن "الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوت واحد بشأن ليبيا"، لافتةً الى "أنني قلت لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن الإتحاد الأوروبي سيكون داعما للشعب الليبي".
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