موغيريني: سنفعل ما بوسعنا لتنفيذ الاتفاق النووي مع ايران من جهتنا

أكدت المفوضة العليا لل​سياسة​ الخارجية الأوروبية ​فيديريكا موغريني​ "أننا لا زلنا نجمع المعلومات حول ما حصل في حادثة ​السفن​ في ميناء الفجيرة"، مشيرةً الى "أننا نلتزم بضبط النفس الكامل لحين تبيان ما حصل في حادثة السفن".

ولفتت موغيريني في تصريح لقناة "الحدث" الى "اننا تحدثنا مع وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ حول تطورات فينزويلا".

وشددت على "أننا سنفعل ما بوسعنا لتنفيذ ​الاتفاق النووي​ مع ​ايران​ من جهتنا"، مشيرةً الى أن "​الاتحاد الأوروبي​ يتحدث بصوت واحد بشأن ​ليبيا​"، لافتةً الى "أنني قلت لرئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​ أن ​الإتحاد الأوروبي​ سيكون داعما للشعب الليبي".