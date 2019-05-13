اعلن مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ ان وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ أطلع مسؤولين من حلف الأطلسي على ​تفاصيل​ بشأن التهديدات الإيرانية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

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