مقتل 4 مدنيين وجرح 16آخرين في انفجارات شرقي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - جلال اباد(افغانستان) - (د ب أ):

هزت أربعة انفجارات متتالية مدينة جلال اباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانسان مساء الاثنين ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، حسبما ذكرت وكالة باجوك للأنباء الأفغانية نقلا عن احد المسؤولين.

قال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الاقليم إن الانفجارات وقعت في ميدان تلاشي في جلال آباد.

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وأضاف أن الانفجارات كانت نتيجة عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعت في المنطقة.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارات.

ولكن من المعروف أن حركة طالبان وتنظيم داعش يشنان هجمات في البلاد.