رئيس صناعة النواب: الموافقة على مشروع قانون لتعزيز الشفافية في الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن البرلمان وافق اليوم الإثنين، على مشروع قانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات.

وأضاف عامر في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن اللجنة تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون سيساهم في تعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مبينا أن القانون هام بالنسبة للنواب لأنه يتضمن الإفصاح عن ميزانية الشركات.