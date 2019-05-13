قيمتها مليون جنيه.. ضبط 5 آلاف قرص كبتاجون في حيازة عاطل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة نبروه في الدقهلية، القبض على عاطل بحيازته 5 آلاف قرص من عقار الكابتجون المخدر قبل ترويجها على زبائنه.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد معلومات لضباط مباحث مركز شرطة نبروه، أكدتها التحريات السرية بقيام "مصباح.ح.ع"، 30 سنة، عاطل بالإتجار في المواد المخدرة وترويج كميات من الكبتاجون المخدر.

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جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط مباحث مركز نبروه بقيادة الرائد محمد علي، رئيس المباحث، وبإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، وضبط المتهم وبحيازته 5 آلاف قرص كبتاجون مخدر بقيمة مليون جنيه، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المالي لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات في ملابسات الحادث.