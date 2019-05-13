اعتراض 190 مهاجرا كانوا متجهين بحرًا من تركيا إلى اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)

ذكر خفر السواحل اليونانية اليوم الاثنين، أنه جرى اعتراض نحو 190 مهاجرا في شرق البحر المتوسط منذ صباح أمس الأحد.

ومن بين المهاجرين الذين كانوا يحاولون الإبحار من تركيا إلى اليونان، 163 شخصا أنقذهم خفر السواحل بالقرب من جزيرتي ساموس وكوش وكذلك 26 شخصا جرى اعتراضهم بالقرب من ميناء أليكساندروبولي اليوناني.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الهجرة اليوم ، فإن مراكز التسجيل في الجزر اليونانية بما في ذلك ساموس وليسبوس مكتظة بالأشخاص.

غير أن التدفق الحالي أقل بشكل ملحوظ عن خلال ذروة عمليات الوفود في 2015، عندما كانت تشهد في بعض الأيام مغادرة سبعة آلاف مهاجر من الساحل التركي.