محافظ بني سويف: إنشاء كوبري علوي بتكلفة 90 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف إنشاء كوبري علوي للسيارات بمنطقة مزلقان ميدان الشهداء "ميدان المديرية سابقاً" لحل مشكلة التكدس المروري الشديد بالمنطقة، خاصة في أوقات الذروة وأثناء غلق مزلقان السكة الحديد، بتكلفة تبلغ 90 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن طول الكوبري يبلغ 700 مترا، حيث يبدأ من شارع أحمد عرابي عند الدوران أمام مديرية الكهرباء - أمام مسجد عمر بن عبد العزيز، موازيا لحديقة الشهداء ومارا بجزء من الميدان، ومنه إلى شارع محمد حميدة ثم المزلقان ثم ترعة الإبراهيمية وانتهاء بشارع بورسعيد.

وأشار إلى أنه جرى الرفع المساحي المطلوب وتسليمه للهيئة العامة للطرق والكباري لإعداد الدراسة المطلوبة والتصور المبدئي الأمثل لمسار ومكان الكوبري عقب عرض المشروع على وزير النقل المهندس كامل الوزير خلال زيارته الميدانية لمحطة السكة الحديد في الرابع من أبريل الماضي.