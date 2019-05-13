برلماني إيراني : "مخرّبون من دولةٍ ثالثة" قد يكونون وراء هجمات ميناء الفجيرة في الإمارات

وكالات- قال حشمت الله فلاحت بيشه، عضو البرلمان الإيراني اليوم، الإثنين 13 ماي 2019، إن "مخربين من دولة ثالثة" قد يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في الإمارات. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا) عن بيشه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان قوله "هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة إستقرار المنطقة". Advertisements وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال اليوم الاثنين، إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا أمس "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

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