العسكري السوداني: اتفقنا على هيكلية السلطة المدنية الانتقالية مع قوى معارضة

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين الكباشي، في ختام مباحثات مع المعارضة حول العملية الانتقالية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلية سلطة انتقالية مدنية.

وقال الكباشي: "ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه بالكامل، واتفقنا أيضا على نظام الحكم في الفترة الانتقالية"، مؤكدا أن تركيبة السلطة الانتقالية

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سيتم تشكيلها خلال جولة المحادثات المقبلة"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن مباحثات اليوم جرت في أجواء إيجابية، حيث بحث الطرفان أيضا موضوع مستويات الحكم ومؤسسات الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن التفاوض حول نسب التمثيل في المجلس السيادي والمجلس التشريعي

سيتم غدا الثلاثاء.

واستأنف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان حاليا وقادة الحركة الاحتجاجية مناقشاتهم الحاسمة، اليوم الاثنين، بشأن نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعد أيام من الجمود.

وجاءت المحادثات في وقت واصل فيه المتظاهرون الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، متعهدين بإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، بعد أن أعلن المجلس عزل الرئيس عمر البشير عن السلطة، في 11 أبريل الماضي.