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النيابة العامة السودانية تتهم البشير بالتحريض على قتل المتظاهرين

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وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق، عمر حسن أحمد البشير، وآخرين، بالاشتراك والتحريض في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.

ووجهت النيابة العامة في تعميم لها بالإسراع في إكمال

التحريات في كافة بلاغات القتل في الاحتجاجات التي رافقت الأحداث الأخيرة.

ويأتي ذلك، بعد بلاغ تلقته النيابة حول مقتل، بابكر عبد

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الحميد، الذي قتل في منطقة بري، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت مصادر إعلامية سودانية كشفت في وقت سابق أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه، عقب الإطاحة به بعد احتجاجات شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي.

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