إيران تلوح بتعليق بندين آخرين من اتفاقها النووي مع الغرب

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن طهران ستتخذ خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها.

وأدلى كمالوندي بتصريح لقناة "العالم" الإخبارية، إنه "في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين، فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي".

وأضاف أنه "في المرحلة الثانية، سيكون

هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة".

وتابع المسؤول الإيراني: "أما الثاني فهو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، فإن هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور

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أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم".

وشدد كمالوندي، على أنه "بالنسبة للفترة الزمنية، فليس هناك من يستطيع التوقع متى سيتم ذلك وهذا يتوقف على القرارات السياسية، أما من الناحية الفنية فنحن لدينا الاستعداد القيام بهذا العمل بسرعة خلال فترة قياسية".

وأكد المسؤول الإيراني على أن الأمر لا يعني "بأي حال" قيام حكومة بلاده بأعمال لاستفزاز "الطرف الآخر"، ولكنه تعهد بالقيام الأمور الفنية بخطوة أسرع في إطار الأهداف السلمية للملف النووي.