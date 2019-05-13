التعليم تستجيب لمبوبة الوفد وتعقد امتحان الدور الثاني للأول الثانوى بالوطن



استجابت الإدارة العامة لامتحانات أبنائنا فى الخارج لنداء مبوبة الوفد ومراعاة لظروف أبنائنا فى الخارج، إذ تقرر عقد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي بالوطن، حيث كان مقررا فى بيان سابق

أن من له دور ثاني عليه أداؤه بنفس بلده المقيم فيه الذى أدي فيه الدور الأول.

وقد خاطبت مبوبة الوفد الدكتور طارق شوقي مرارا

بهذا الشأن لتعثر المقيمين المصريين من العودة للامتحان حيث كانوا لظروف عدة منها الخروج النهائي من البلد المستضيف.

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سيعقد امتحانات الدور الثاني لأبنائنا فى الخارج فى السادس من يوليو القادم من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي.

مرفق لينك النتيجة

http://natega.sabroad.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR3_MAgHTZ6P2dHXHpeY4yySrdg_ZHFELA5cuykVuah_1vfmDoAqJwSPFQg