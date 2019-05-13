الرأي الطبي حول وفاة دانة القحطاني ..البهجة التي تحولت إلى حزن عميق

بعد أن منحت متابعيها البهجة والسعادة خلال عمرها القصير، منحتهم أيضا حزنا عميقا يوم وفاتها، دانا القحطاني نجمة سناب شات الصغيرة لم يتحمل قلبها الرقيق أكثر من بضع سنوات ينبض داخل صدرها وقرر التوقف بشكل مفاجئ ليكشف عن مدى تعلق الملايين بهذا الملاك الصغير، كان الخبر الذي أعلنه والدها صباح اليوم بوفاة نجمة سناب شات ومعشوقة السعوديين دانة القحطاني، له بالغ الأثر على نفوس الملايين في كافة أنحاء الوطن العربي، لينطلق بعدها وسم #وفاه_دانه_القحطاني ليصبح رقم واحد على جميع مواقع التواصل، وليعبر من خلاله الملايين

عن مشاعرهم نحو هذه الروح النقية التي فارقتنا.

وفاة دانة القحطاني نجمة سناب شات

كان إعلان والدها لخبر وفاتها اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر رمضان المبارك، من خلال صفحته على برنامج انستجرام، بعد أن وضح أن سبب الوفاة هو تعرضها لنوبة قلبية، واحتسابه وفاتها عند الله بقوله “إنّا لله وإنّا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار” بمثابة صدمة للجميع الذين شاركوا وعبروا عن مدى حزنهم

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وتأثرهم بالخبر من خلال مشاركتهم بالهاش تاج الخاص بها.

رأي طبي حول وفاة دانة القحطاني

وفي تقرير طبي نشره موقع شبكة BBC للدكتور فوزي لازم، الاستشاري في جراحات وأمراض القلب، والذي رجح أن تكون دانة قد تعرضت لخلل واضطرابات بكهرباء القلب أدت إلى عدم انتظام ضرباته تسببت في وفاتها، وأشار إلى أن هذه الحالة نادرة جدا ويمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، وفي أي وقت.

وشدد لازم على ضرورة مراجعة الأهل لأخصائي القلب لأجراء الفحوصات الدورية لجميع أفراد الأسرة حتى لا يتعرض احد منهم لمثل ما تعرضت له دانة القحطاني، كما أكد على أهمية محاولة إنعاش القلب في حالة التعرض لمثل هذه الحالة حتى وصول سيارة الإسعاف.