مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. هبوط حاد للأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تداعيات الحرب على نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وبحلول الساعة 16:56 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2% إلى 25424.49 نقطة، وتراجع مؤشر"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.62% إلى 2833.07 نقطة، في حين هبط مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.7% إلى 7703.14 نقطة.
وجاء تراجع "وول ستريت" بعدما أعلنت بكين عن عزمها الرد على الإجراءات الأمريكية الأخيرة
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الرسوم من 10% إلى 25% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الجمعة الماضية، ويأتي الرد الصيني رغم تحذير ترامب الصين في تغريدة من مغبة الرد على زيادة الرسوم الجمركية.
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