سلطنة عمان تقرر إعادة فتح سفارتها في العراق

قررت سلطنة عمان، إعادة فتح سفارتها في العراق؛ وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط

بين مسقط وبغداد.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته

وكالة الأنباء العمانية - أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في العاصمة العراقية بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات.