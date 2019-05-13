سريلانكا تفرض حظر التجوال بعد هجمات على مساجد ومتاجر

وسّعت حكومة سريلانكا اليوم الإثنين، نطاق حظر تجول بعد هجمات على مساجد ومتاجر يملكها مسلمون في أسوأ اضطرابات منذ تفجيرات عيد القيامة، التي نفذها متشددون. وحجبت مؤقتاً بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل لوقف محاولات التحريض على العنف.

وعززت سريلانكا الإجراءات الأمنية وسط مخاوف متنامية بين الأقلية المسلمة في البلاد، التي يقطنها 22 مليوناً من أنهم قد يتعرضون لعنف طائفي بعد أن فجر إرهابيون أنفسهم في أربعة فنادق وثلاث كنائس مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

وقال المجلس الإسلامي في سريلانكا وسكان إن عدة مساجد ومنازل لمسلمين ألحقت بها أضرار في هجوم الليلة الماضية في حي كورونيجالا.

وقال المتحدث العسكري سوميث أتاباتو إن الشرطة اعتقلت مجموعة من الرجال فيما يتعلق بالهجمات لكن السكان في المنطقة، التي تقطنها أغلبية بوذية طالبوا بعد ذلك بإطلاق سراح المقبوض عليهم.

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وأضاف أتاباتو "فرضت الشرطة حظر التجول ليلاً من أجل السيطرة على الوضع". وفي وقت لاحق اليوم، وسّعت السلطات نطاق حظر التجول ليشمل المزيد من القرى في كورونيجالا لاستعادة النظام.

وفرضت السلطات حظراً مؤقتاً على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بعد اشتباك في منطقة أخرى اتضح أنه نتج عن خلاف على فيسبوك.

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