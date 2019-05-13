الصين تعتزم فرض رسوم على واردات أميركية اعتباراً من يونيو المقبل

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الإثنين، أن بكين سوف تزيد قيمة الرسوم المفروضة على واردات أميريكية ابتداء من يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة أنها سوف ترفع الرسوم بنسب تصل إلى 25% على واردات أميركية تقدر قيمتها بـ 60 مليار دولار، مفروض عليها بالفعل رسوم.

وقالت لجنة رسوم الجمارك بمجلس الدولة إن هذه البضائع مفروض عليها رسوم متفاوتة، وسوف يتم زيادة الرسوم الآن على بعض هذه البضائع لتصل إلى 25%، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضي، بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر الصين في وقت سابق اليوم، من الرد على زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي، وقال إن المستهلكين الأميركيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين.